Вашингтон, , 18:01 — REGNUM Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином дальнейшую поддержку Украины, включая военную помощь, сообщает 13 мая Reuters.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы продолжим сотрудничать, чтобы предоставить Украине все необходимое», — говорится в заявлении Уоллеса, опубликованном после встречи с Ллойдом Остином, которая состоялась 11 мая.

«Мы обсудили следующие шаги по оказанию оборонительной поддержки Украине, а также AUKUS (оборонный пакт между Австралией, США и Великобританией), будущее НАТО и другие аспекты нашей общей безопасности», — также сообщается в заявлении.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своём телеграм-канале, что в США найдётся большое число желающих поделить деньги, выделенные Вашингтоном на помощь Киеву.

«Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму 40 млрд долларов. Байден просил меньше, но от щедрот накинули еще пару миллиардов. Деньги огромные, и охотников их поделить в американском ВПК будет немало. Не говоря о банальных ворюгах по обе стороны океана, о чём мне уже довелось недавно тут сказать», — написал Медведев.

Он назвал очевидным тот факт, что «помощь» в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики: «Её цель — продолжение proxy war против России, желание нанести тяжёлое поражение нашей стране, ограничить её экономическое развитие и политическое влияние в мире».

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