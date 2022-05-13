Москва, 13 мая, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Стратегический подводный ракетоносец «Князь Олег» проекта 955-А отработал всплытие в арктических льдах, пробив полынью торпедой, сообщает 13 мая пресс-служба Северного флота.

Mil.ru Подводная лодка в Арктике

Всплытие через арктические льды производится перед нанесением ракетно-ядерного удара.

«В рамках подготовки к плаванию в бассейне Северного Ледовитого океана экипаж выполнил стрельбу торпедой с целью образования полыньи для всплытия во льдах Арктики. Торпедная стрельба была успешно проведена в одном из закрытых полигонов Северного флота в Баренцевом море», — сообщает пресс-служба флота.

Такие тренировки являются обязательными для экипажей ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН).

Напомним, ракетный подводный крейсер «Князь Олег» принят в состав Военно-Морского флота России 21 декабря 2021 года.

Ранее экипаж атомного ракетоносца прошел обучение в базе, выполнил задачи курса боевой подготовки в море, а также отработал противодействие подводным лодкам противника и прошёл тренировки в условиях подлёдного плавания.