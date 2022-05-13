Москва, , 17:17 — REGNUM Польша — следующая в очереди на денацификацию после Украины, считает глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Олег Морозов Duma.gov.ru

«Своими заявлениями о России как «раковой опухоли» и о «контрибуции», которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацифицацию после Украины», — отметил Морозов в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, «Русский мир» — смертельная угроза для всей Европы, подобная раковой опухоли. Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь заявил, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию.

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