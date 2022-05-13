Белгород, , 17:25 — REGNUM Наркокурьера с поличным задержали оперативники в Старооскольском районе Белгородской области. В общей сложности у преступника изъяли 20 кг запрещённых веществ, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 13 мая официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Колония Sledcomrf.ru

Установлено, что мужчина входил в состав трансграничной преступной группы, специализирующейся на доставке транзитом через Белгородскую область в центральные регионы России крупных партий наркотических средств. В декабре 2021 года при задержании наркокурьера в его автомобиле было изъято 11,5 кг синтетического вещества, ещё 8,5 кг наркотиков были спрятаны в четырёх тайниках на территории Яковлевского района.

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на девять лет шесть месяцев. Приговор вступил в законную силу.