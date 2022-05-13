К 2030 году появится калужский кластер органического животноводства
Калуга, 13 мая, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Калужская область вошла в тройку регионов России по числу сертифицированных производителей органической продукции, сообщает 13 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Роскачество.
Успешно прошел сертификацию калужский производитель органической продукции — племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота абердин-ангусской породы. Специализация — животноводство без использования гормонов и с применением только экологически чистых кормов собственного производства. В дальнейшем Калужская область может появиться в Стратегии развития органического производства до 2030 года как кластер развития органического животноводства. Также еще пять предприятий региона выпускают сертифицированные органические товары: зерносмесь, озимую рожь, сено, ячмень, овёс, горох, клевер, пшеницу, кукурузу, молоко и молочные продукты.
На базе Роскачества создан и осуществляет свою деятельность Национальный центр компетенций развития органической и «зеленой» продукции. Центр работает по принципу «одного окна», занимаясь стандартизацией, сертификацией, научными разработками, созданием образовательных модулей, популяризацией органической продукции и мониторингом ее качества. Всего сегодня сертифицированы производители в 40 российских регионах. Тройку лидеров составляют Воронежская область (10 производителей), Московская и Ярославская области (7 производителей), а также Калужская область и Краснодарский край (6 производителей).