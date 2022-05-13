Муравленко, Ямало-Ненецкий АО, 13 мая, 2022, 17:13 — ИА Регнум. В Муравленко на Ямале бывшую главу одной коммерческой организации осудили за неуплату налогов. Об этом сообщает окружное управление СКР.

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По данным следствия, руководитель ООО пыталась избежать уплаты недоимки по налогам. При этом она скрыла имущество и деньги на 12,8 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники антикоррупционного отдела окружного УМВД. Суд назначил ей 1 год 6 месяцев условно.