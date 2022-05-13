Санкт-Петербург, , 17:22 — REGNUM Серьезный пожар на хлебозаводе «Ржевка» в Санкт-Петербурге локализован, происшествие обошлось без жертв, сообщили 13 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар 61.mchs.gov.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в каркасно-металлическом производственном здании на улице Челябинской, 2, происходило горение на общей площади 300 кв. метров. В 15:09 мск пожару был присвоен дополнительный номер сложности 1 БИС.

«В 16:15 пожар локализован, ранг пожара снижен до первого номера. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС пять единиц техники и 22 человека личного состава.

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