Санкт-Петербург, 13 мая, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Серьезный пожар на хлебозаводе «Ржевка» в Санкт-Петербурге локализован, происшествие обошлось без жертв, сообщили 13 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

61.mchs.gov.ru Пожар

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в каркасно-металлическом производственном здании на улице Челябинской, 2, происходило горение на общей площади 300 кв. метров. В 15:09 мск пожару был присвоен дополнительный номер сложности 1 БИС.

«В 16:15 пожар локализован, ранг пожара снижен до первого номера. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС пять единиц техники и 22 человека личного состава.