Вашингтон, , 17:48 — REGNUM Американский рэпер Кендрик Ламар представил новый альбом под названием Mr. Morale & The Big Steppers. Публикация пластинки состоялась на всех зарубежных стримингах 13 мая.

Кендрик Ламар Кадр из интервью для GQ

Релиз включил в себя 18 композиций, а в его записи приняли участие Kodak Black (Билл К. Капри), Baby Keem (Хайким Джамаал Картер-младший), Summer Walker (Саммер Марджани Уокер), Blxst (Мэтью Бёрдетт) и другие. К слову, Mr. Morale & The Big Steppers стал первым альбомом Кендрика Ламара за пять лет, а также последним проектом, выпущенным на лейбле TDE.

Напомним, что Кендрик Ламар начал музыкальную деятельность в 2004 году. К настоящему времени дискография артиста насчитывает пять студийных альбомов.

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