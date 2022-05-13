Вашингтон, 13 мая, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Американский рэпер Кендрик Ламар представил новый альбом под названием Mr. Morale & The Big Steppers. Публикация пластинки состоялась на всех зарубежных стримингах 13 мая.

Кадр из интервью для GQ Кендрик Ламар

Релиз включил в себя 18 композиций, а в его записи приняли участие Kodak Black (Билл К. Капри), Baby Keem (Хайким Джамаал Картер-младший), Summer Walker (Саммер Марджани Уокер), Blxst (Мэтью Бёрдетт) и другие. К слову, Mr. Morale & The Big Steppers стал первым альбомом Кендрика Ламара за пять лет, а также последним проектом, выпущенным на лейбле TDE.

Напомним, что Кендрик Ламар начал музыкальную деятельность в 2004 году. К настоящему времени дискография артиста насчитывает пять студийных альбомов.