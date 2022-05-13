Вашингтон, , 17:23 — REGNUM Палата представителей США планирует провести расследование в отношении четырех крупнейших производителей детских молочных смесей, чтобы понять, как следует наращивать производство в условиях общенационального дефицита, сообщает 13 мая Reuters.

Пустые полки в супермаркете Andrew Butko

«Нехватка детских смесей является кризисом для американских семей», — говорится в сообщении комитета палаты представителей, занимающегося расследованиями.

Законодатели обратят особое внимание на такие американские компании, как Abbott Nutrition, Mead Johnson Nutrition, Nestle USA и Perrigo.

«Нехватка молочных смесей в стране представляет угрозу здоровью и экономической безопасности семей по всей стране — особенно это касается тех, кто имеет меньший доход и исторически сталкивается с неравенством в области здравоохранения, включая дефицит продовольствия», — говорится в заявлении комитета.

Нехватка детских смесей стала проблемой для американских семей по всей стране. В Южном Техасе, например, прилавки с детским питанием почти пусты, а некоммерческие организации работают сверхурочно, чтобы получить новые поставки.

Дефицит стал особенно острым после того, как бренд Abbott Nutrition отозвал товар с рынка из-за летального случая и госпитализации ещё по меньшей мере четырех детей. Ситуация также усугубилась на фоне проблем с цепочками поставок и нехваткой рабочей силы. Издание The New York Times приводит данные исследования Datasembly, согласно которому за неделю, закончившуюся 8 мая, показатель дефицита детских молочных смесей в магазинах США достиг 43%, что на 10% выше, чем в прошлом месяце.

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