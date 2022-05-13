Рязань, 13 мая, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Об участии в предстоящих выборах главы региона на брифинге 13 мая рассказал врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

https://www.ryazangov.ru Павел Малков

Руководитель отметил, что президент РФ Владимир Путин оказал ему высокое доверие, назначив врио губернатора.

«Я сделаю всё, чтобы оправдать это доверие и завоевать доверие жителей области, в том числе и на выборах губернатора. Семья поддержала моё решение, это крепкий тыл, поддержка во всем, в том числе и в новом начинании», — сказал Павел Малков.

Как сообщало ИА REGNUM, Павел Малков назначен врио главы Рязанской области 10 мая, сменив на посту Николая Любимова.