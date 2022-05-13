Волгоград, 13 мая, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Неизвестных, обливших краской автомобиль 83-летнего мужчины, разыскивают полицейские в Волгограде.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Z на стекле автомобиля

На стекле автомобиля была размещена наклейка в виде латинской буквы «Z». По предварительным данным, ночью 8 мая неизвестный облил краской машину, пенсионер обратился в полицию.

Следственные органы возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, расследование которого взял на личный контроль начальник регионального главка, генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко, сообщает 13 мая Интерфакс.