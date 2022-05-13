Курск, 13 мая, 2022, 17:09 — ИА Регнум. В Курской области по чатам распространяется новый фейк взрывных устройствах, замаскированных под игрушки, смартфоны, планшеты и документы. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

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В разошедшихся по чатам сообщениях говорится, что эти вещи оставляют в людных местах диверсанты и уже есть первые жертвы. Однако эта информация не соответствует действительности. Подобных случаев в регионе не зафиксировано.

«Но, действительно, взрывные устройства могут маскировать под бытовые предметы или оставляют в виде «забытых» пакетов. Не трогайте такие вещи! О подозрительных гражданах или забытых предметах просим сообщать в полицию по номеру 102 или 112», — говорится в сообщении администрации.