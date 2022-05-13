Москва, , 17:39 — REGNUM Литву нужно «наказывать» экономическими методами. Об этом 13 мая заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам это не грозит ничем. Но на такие вещи надо отвечать. Отвечать, как Китай: стоило Литве открыть посольство Тайваня в Вильнюсе, как КНР тут же свернула всю торговлю с литовцами», — заявил эксперт.

Политолог уверен, что надо полностью свернуть торгово-экономические связи с Литвой и понизить уровень дипломатических отношений.

«Если решения пойдут дальше заявления Сейма, нужно полностью разорвать все отношения с Литвой» — заключил Трухачёв.

Напомним, что 10 мая 2022 года Сейм Литвы объявил своим решением Российскую Федерацию террористическим государством.