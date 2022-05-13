Мадрид, , 17:02 — REGNUM Как сообщает журналист Экрем Конур, французский «Лион» планирует в ближайшее летнее трансферное окно вернуть 28-летнего доминиканского нападающего мадридского «Реала» Мариано Диаса.

Мадридский «Реал»

По информации источника, «сливочные» готовы отпустить Диаса, если поступит предложение в размере 5-6 миллионов евро. Рыночная стоимость нападающего оценивается порталом transfermarkt в 6 миллионов евро.

За «Лион» Мариано Диас выступал в период с 1 июля 2017 года по 29 августа 2018 года. В начале сезона 2018/19 «сливочные» выкупили контракт нападающего за 21,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Мариано Диас принял участие в десяти матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых смог отметиться лишь одной результативной передачей.