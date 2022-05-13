Москва, , 17:05 — REGNUM Дуэт GAYAZOV$ BROTHER$ представил новый трек под названием «Девичник». Композиция доступна для прослушивания на цифровых площадках с 13 мая.

GAYAZOV$ BROTHER$ (Тимур и Ильяс Гаязовы) Скриншот с YouTube

Сингл представляет собой историю, в которой отношения её героев закончились, но их чувства никуда не пропали. «Мы описали в треке «Девичник» ситуацию до боли знакомую многим. Когда ты бежишь из отношений с любимым человеком, забываясь в объятьях другого. Но мы же понимаем, что от себя не убежишь даже в веселой компании лучших подруг», — объясняют участники дуэта.

GAYAZOV$ BROTHER$ — поп-дуэт, состоящий из Тимура и Ильяса Гаязовых. Братья являются не только исполнителями, но и авторами своих треков, в том числе хитов «Увезите меня на дип-хаус», «До встречи на танцполе», «Малиновая Лада».

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