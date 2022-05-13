Ульяновск, , 17:05 — REGNUM В Ульяновске началось строительство дворца единоборств, на возведение которого выделены федеральные средства. Новый объект появится после реконструкции недостроя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Турнир по дзюдо Андрей Пронин © ИА REGNUM

На реконструкцию объекта возле Александровского сада в Засвияжском районе, который ранее представлял из себя недострой, из федерального бюджета выделено 250 млн рублей.

Двухэтажный дворец единоборств будет представлять универсальный спорткомплекс и откроется в 2023 году. Здесь будет площадка для соревнований, специализированный зал для единоборств, тренажёрная, помещение для общефизической подготовки.

Во дворце единоборств планируется проводить тренировки и соревнования по различным вида единоборств — в частности, по дзюдо, самбо, греко-римской и вольной борьбе, тхэквондо, кудо, боксу, кикбоксингу, борьбе на поясах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в преддверии 9 мая прошёл всероссийский турнир по вольной борьбе «Победа». В нём приняли участие около 200 спортсменов из девяти регионов.

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