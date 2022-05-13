Мадрид, , 17:01 — REGNUM Итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил, что руководство мадридского «Реала» уверено в подписании 23-летнего нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Килиан Мбаппе Instagram.com k.mbappe

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе выбирает между уходом в «Реал» и продолжением карьеры в «ПСЖ», так как парижский клуб готов предложить 23-летнего футболисту контракт на улучшенных условиях.

Если «ПСЖ» не удастся продлить контракт с Мбаппе, футболист покинет клуб после завершения сезона на правах свободного агента.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 44-х матчах за французский клуб во всех турнирах, в которых отметился 35-ю забитыми мячами и 19-ю результативными передачами. Также на счету французского нападающего десять желтых карточек.