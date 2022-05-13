Санкт-Петербург, , 17:15 — REGNUM В Санкт-Петербурге освобождают территорию гаражного кооператива КАС «Маяк» для дальнейшего строительства школы на освободившейся территории. К началу мая у владельцев выкупили более 500 гаражей. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе городского комитета по контролю за имуществом.

Гаражи Антон Афанасьев © ИА REGNUM

Территорию активно очищают от гаражей уже на протяжении двух месяцев. Из общего числа, примерно в 1900 гаражей, выкупили порядка 26%. При этом 593 гаража вывезли добровольно. На участке ещё остаются более 800 гаражей.

Работникам предстоит также решить вопрос о заброшенных гаражных боксах. Для этого установят их владельцев для обсуждения порядка добровольного освобождения территории.

Напомним, что жители Васильевского острова пытались защитить территорию от застройки. Они ссылались на то, что ранее там происходили захоронения топлива подводных лодок, а также других технических отходов. По словам местных жителей, содержание металлов в земле может негативно сказаться на здоровье учащихся. Однако власти не приняли подобные доводы во внимание.

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