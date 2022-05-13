Мюнхен, Германия, , 17:00 — REGNUM Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал информацию о возможном уходе их клуба 33-летнего таранного форварда сборной Польши Роберта Левандовского.

Роберт Левандовский (сс) Sven Mandel

«Мое мнение известно, как и ситуация с его контрактом… это дело клуба. Вы можете спроситьу самого Роберта или клуб», — цитирует Нагельсмана журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» готова отпустить Левандовского в ближайшее летнее трансферное окно за 35-50 миллионов евро. Среди потенциальных покупателей — каталонская «Барселона».

В текущем сезоне на счету Роберта Левандовского 34 забитых мяча и 3 результативные передачи в 33-х турах немецкой Бундеслиги 2021/22. Также польский нападающий получил две желтые карточки.