Вашингтон, 13 мая, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Американский производитель бумаги Sylvamo Corporation, выпускающий бумагу под брендом SvetoCopy, объявил об уходе из России, сообщают 13 мая местные СМИ.

Бумага

Компания намерена продать Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области, который является ее главным активом в России.

«Мы решили покинуть Россию. Процедура будет проходить поэтапно и в данный момент мы занимаемся продажей нашего российского бизнеса. Мы стремимся достичь соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки, включая получение одобрения нашего совета директоров, а также необходимых разрешений правительства для выполнения сделки», — сообщается в материалах финансовой отчетности компании за I квартал 2022 года.

Напомним, что каждый год Светогорский комбинат выпускал по 720 тысяч тонн бумаги, картона и целлюлозы.