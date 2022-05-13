Москва, 13 мая, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Исполнитель AMCHI представил трек под названием GURL. Композиция доступна для прослушивания на цифровых площадках с 13 мая.

Цитата из клипа AMCHI на песню «Уже все равно» AMCHI

В песне артист поёт о неразделённой любви. Добавим, что 19 мая 2022 года состоится релиз игры разработанной по мотивам песни.

ИА REGNUM напоминает, что Артем Амчиславский (AMCHI) с 2015 по 2018 год Артем был участником бойз-бенда «Лови», продюсируемого Игорем Матвиенко. В 2019 году музыкант дошел до финала проекта «Песни» на канале ТНТ в команде рэпера Тимати.