Светогорск, Ленинградская область, 13 мая, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Американская компания Sylvamo, производитель офисной бумаги бренда SvetoCopy на целлюлозно-бумажном комбинате (ЦБК) в городе Светогорске в Выборгском районе Ленинградской области, продает свой российский бизнес и ищет для него покупателя, сообщается 13 мая на сайте компании.

Бумага

«Мы приняли решение о выходе из России. Мы сделаем это упорядоченно и проводим процесс продажи нашего российского бизнеса. Мы работаем над достижением соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки, включая получение одобрения от нашего совета директоров, а также необходимых разрешений правительства для выполнения сделки», — следует из материалов финансовой отчетности компании за I квартал 2022 года.

Отметим, Светогорский ЦБК имеет годовую мощность 650 тыс. тонн целлюлозы, бумаги и картона. В 2021 году на РФ пришлось примерно 15% общей выручки компании Sylvamo. По данным «СПАРК», оборот российского подразделения в 2021 году составил 49,2 млрд рублей, чистая прибыль — 6,5 млрд рублей.

В настоящий момент на Светогорском ЦБК работает 1,7 тыс. человек. На территории комбината расположена ТЭЦ, которая обеспечивает отоплением и горячей водой город, также там работают городские очистные сооружения. Предприятие является градообразующим для Светогорска.