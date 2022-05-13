Орел, , 17:02 — REGNUM Уголовное дело о незаконном сбыте немаркированной табачной продукции и использовании чужого товарного знака направлено в суд в Орловской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 13 мая старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Суд Lawfirmwinstonsalem.com

Обвиняемыми по делу проходят трое жителей региона. Как полагает следствие, в период с февраля 2019 года по июль 2020 года обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы, незаконно приобретали и реализовывали немаркированную табачную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, при этом незаконно использовали чужие товарные знаки.

У фигурантов была изъята продукция на сумму более 3,6 млн рублей, материальный ущерб, причинённый правообладателям, превысил 4,4 млн рублей.

В настоящее время дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Урицкий районный суд для рассмотрения по существу.