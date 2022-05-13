Пенза, , 17:00 — REGNUM В Пензенской области с 16 по 27 мая заработает горячая линия по вопросам профилактики клещевых инфекций. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Консультирование жителей проведут на тему профилактики инфекций, передаваемых с укусами клещей. В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области помощь окажут по телефону (8412) 66-09-48 с 10:00 до 17:00, в пятницу — с 10:00 до 15:45, (перерыв с 12:00 до 12:45).

Круглосуточно звонки принимают сотрудники единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону 8 (800) 555-49-43.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области только за неделю от нападения клещей пострадали 83 человека, из них 27 детей.

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