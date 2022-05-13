Ульяновск, 13 мая, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В Ульяновске во время строительных работ на территории пожарной части обнаружили гранату. Об этом сообщается на сайте управления Росгвардии по Ульяновской области.

https://73.rosguard.gov.ru Найденная граната. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Ульяновской области

Информация об опасной находке поступила в ведомство 12 мая. На гранату наткнулись во время строительных работ, которые шли в пожарной части на проспекте Туполева, 11.

На место происшествия выехала группа разминирования ОМОН «Симбир». Взрывотехники установили, что это граната РГ-42 «без взрывателя со следами коррозии и безопасна к транспортировке». Находку передали на экспертизу в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта 2022 года в подвале одного из жилых домов Ульяновска обнаружили 700-граммовую гранату. Специалисты установили, что это учебная граната.

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