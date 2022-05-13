Вашингтон, 13 мая 2022, 17:12 — REGNUM Американская авиакомпания United Airlines Holdings и профсоюз пилотов достигли принципиального соглашения, касающегося новых условий контракта, сообщает 13 мая CNBC со ссылкой на генерального директора компании Скотта Кирби.

United Airlines
United Airlines
Tripadvisor.com

Акции United Airlines выросли на 2,4%, до $42,50, после новости о том, что чикагская авиакомпания первой среди других крупных авиаперевозчиков достигла подобного соглашения с пилотами.

Новое соглашение будет доработано и передано пилотам для окончательного ознакомления, говорится в заявлении профсоюза пилотов United Master Executive Council.

«United была единственной авиакомпанией, которая работала с нашим профсоюзом пилотов для достижения соглашения во время пандемии COVID-19», — сообщил Кирби.

Условия контракта пока не раскрываются, однако, скорее всего, речь идет о повышении заработной платы и других улучшениях.