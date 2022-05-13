Москва, , 17:00 — REGNUM Российские музыканты Rauf & Faik и Эльдар Джарахов опубликовали совместную композицию под названием «‎17 лет»‎. Публикация работы состоялась на всех музыкальных площадках 13 мая.

Эльдар Джарахов Скриншот YouTube

Новая песня посвящена подростковому периоду жизни, о котором с грустью вспоминают исполнители. К выходу работы артисты также запустили конкурс, в рамках которого Rauf & Faik и Джарахов решили разыграть возможность посетить эксклюзивный пикник и концерт с их участием.

Напомним, что 17 марта 2022 года Эльдар Джарахов выпустил свой новый альбом под названием «Лёгкий способ бросить любить». Проект включил в себя 20 треков, частью из которых стали совместные работы с другими популярными исполнителями.

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