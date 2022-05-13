Белград, , 16:58 — REGNUM Позицию по Косово изменили четыре государства, сообщил 13 мая журналистам сербский министр иностранных дел Никола Селакович.

Косово Cia.gov

После заседания сербского Совета национальной безопасности он рассказал, что на Белград осуществляется сильное давление, чтобы Сербия отказалась от Косово.

По данным сербских спецслужб, «как минимум две крупные страны работают над предоставлением логистической поддержки Приштине». Но есть и другая информация, сказал дипломат.

«Как глава МИД я передал президенту ноты четырёх стран, которые отозвали признание Косова, а Совет национальной безопасности предоставил президенту возможность оповестить об этом общественность в подходящий момент, этим жестом мы хотим дать шанс Совету Европы и не начинать процедуру приёма так называемого Косова».

При этом о каких государствах, переставших признавать Косово, идёт речь, он не сказал.

Добавим, что Россия поддерживает позицию Белграда, согласно которой Косово и Метохия — это автономный край Сербии.

Между тем на фоне спецоперации ВС РФ на Украине в отношении России стали звучать спекуляции на тему якобы имеющегося прецедента Косово, который будто бы выгоден России в смысле признания независимости ДНР и ЛНР.

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