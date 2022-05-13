Ульяновск, , 16:56 — REGNUM В Ульяновской области снизилось суточное количество вылечившихся от ковида и возросло число жертв пандемии. Такие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным на 13 мая, в Ульяновской области победили коронавирус 196 487 пациентов, из них 11 и 12 мая выписаны после ковида соответственно 72 и 68 человек. Доля выздоровевших составляет 97,15%.

Также зарегистрированы новые летальные исходы от COVID-19. Всего умерли 4665 ковидных больных, в том числе 12 мая скончались четыре пациента.

Напомним, что всего в Ульяновской области сделано 2 068 083 лабораторных тестов на коронавирус, по результатам которых подтверждено 202 258 случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновские власти заявлял, что случаи заболевания ковидом регистрируются во всех муниципалитетах, кроме Старокулаткинского района. Более 80% пациентов переносят болезнь в лёгкой форме.

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