Париж, 13 мая, 2022, 16:53 — ИА Регнум. 29-летний аргентинский центрфорвард «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Как сообщает журналист Экрем Конур, в подписании аргентинца заинтересованы «Наполи» и «Лацио».

Deviantart.com Мауро Икарди

За «Пари Сен-Жермен» Икарди выступает с 1 июля 2020 года после перехода из миланского «Интера» за 50 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинского центрфорварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро. Соглашение Икарди с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Мауро Икарди принял участие в 24-х матчах чемпионата Франции, в которых отметился лишь четырьмя забитыми мячами. Суммарно на поле аргентинец провел 1018 минут. Также футболист получил одну желтую карточку.