Москва, , 16:55 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 6 мая составил $592,1 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

На 29 апреля международные резервы страны составляли $593,1 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $1 млрд, или на 0,2%.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошло «в результате отрицательной переоценки».

Напомним, ранее Центробанк сообщил, что за апрель международные резервы России сократились на $13,357 млрд, или на 2%.

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