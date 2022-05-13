Санкт-Петербург, 13 мая, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Ленинградская область готова разместить на своей территории памятник советским воинам-освободителям, который собираются демонтировать власти Риги, об этом сообщил 13 мая губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия.

Напомним, 12 мая парламент Латвии снял последние юридические препятствия для сноса мемориала советским воинам в рижском парке Победы и других воинских памятников времен СССР на территории Латвии. Рижская дума одобрила решение начать 13 мая подготовительные работы по демонтажу памятника советским воинам Освободителям Риги.

«Во время Великой Отечественной войны Ленинградская битва продолжалась более трех лет. В отличие от большинства европейских политиканов, мы хорошо помним уроки второй мировой войны и цену Победы над нацизмом. Мы помним историю, уважаем ее героев и найдем достойное место размещения мемориала. Например, в Ивангороде у границы с Прибалтикой», — прокомментировал Александр Дрозденко.

Отметим, что решение властей Латвии не одобрили многие жители Латвии, которые приносят несут цветы к памятнику Освободителям Риги и выступают с пикетами.

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