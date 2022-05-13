Красное-на-Волге, Костромская область, 13 мая, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по просьбе средства массовой информации «KrasnoeNews», пожаловавшегося на «фальсификацию доказательств» со стороны Роскомнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил учредитель СМИ Александр Соколов. Следователи не обнаружили в действиях сотрудников надзорного ведомства преступных намерений.

СУ СКР по Костромской области

«По результатам рассмотрения данного материала проверки следователем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в деянии состава преступления, предусмотренного ч 1. ст. 303 УК РФ — Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности», — говорится в постановлении СК об отказе в удовлетворении жалобы.

Напомним, ранее главред красносельского СМИ заявил о давлении со стороны Роскомнадзора. Поводом для этого послужили проверки надзорного ведомства, по итогам которых в отношении издания стали составляться предписания и протоколы. Претензии касались нарушения сроков порядка сдачи обязательных экземпляров продукции и неточностей в указании сведений об издании в эфире.

Два аналогичных дела были рассмотрены Красносельским районный судом в 2022 году. В документах о якобы допущенных журналистами нарушениях по превышению объёма вещания обнаружились несостыковки. Суд установил, что лишние минуты были ошибочно отнесены к эфирному времени радиоканала. Соколов считает, что описки были допущены «намеренно», с целью «привлечения редакции к ответственности за несуществующие нарушения». Главный редактор не согласен с решением Следственного комитета и намерен обжаловать отказ в суде. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.