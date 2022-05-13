Старый Оскол, Белгородская область, , 16:54 — REGNUM Особая экономическая зона «Зелёная сталь» появится на территории Старооскольского горокруга Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе правительства региона.

Металлургия

Заявка и необходимый пакет документов поступили для рассмотрения в Минэкономразвития РФ. Новая структура горно-металлургического производства возьмёт курс на развитие принципов «зелёной металлургии», планируется строительство завода по обогащению руды, фабрики окомкования и цеха по производству горячебрикетированного железа.

«Уже сейчас мы видим схему архитектуры белгородской особой экономической зоны, которая возникает на стыке бережного отношения к природным ресурсам и эффективности современного бизнеса. Её появление, несомненно, позволит создать новые кооперационные цепочки, запустить сопутствующие производства и повысить уровень занятости населения. «Зелёная сталь» станет ещё одним надёжным знаком уверенности в перспективах инвестиционной привлекательности нашего региона», — отметил генеральный директор Корпорации «Развитие» Евгений Хромов.

На реализацию проекта направят более 212 млрд рублей инвестиций. Планируется, что в «Зелёной стали» будут созданы около 900 новых высокотехнологичных рабочих мест.