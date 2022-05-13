Под Белгородом создают особую экономическую зону «Зелёная сталь»
Старый Оскол, Белгородская область, 13 мая, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Особая экономическая зона «Зелёная сталь» появится на территории Старооскольского горокруга Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе правительства региона.
Заявка и необходимый пакет документов поступили для рассмотрения в Минэкономразвития РФ. Новая структура горно-металлургического производства возьмёт курс на развитие принципов «зелёной металлургии», планируется строительство завода по обогащению руды, фабрики окомкования и цеха по производству горячебрикетированного железа.
На реализацию проекта направят более 212 млрд рублей инвестиций. Планируется, что в «Зелёной стали» будут созданы около 900 новых высокотехнологичных рабочих мест.