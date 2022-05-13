Йошкар-Ола, , 16:27 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 13 мая лечение получают 54 пациента, из них у 20 человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Врач в «Красной зоне» Александр Куликов (с) ИА REGNUM

У всех 54 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 47 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из семи пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один человек. 12 пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы три человека, выписаны семь пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 мая выздоровели с начала пандемии 43 369 жителей республики, за последние сутки выписаны шесть человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 554 случая заражения коронавирусом, из них пять — за последние сутки.