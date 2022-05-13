Чебоксары, 13 мая, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В Чебоксарах завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту разглашения «пенсионных» сведений, которые являются конфиденциальными и их передача считается незаконной. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Под уголовное преследование попала 42-летняя чебоксарка. Правоохранители полагают, что 29 июня 2021 года по просьбе знакомой она получила электронный файл, содержащий данные об индивидуальном лицевом счёте застрахованного лица (сведения о стаже работы, сумме и средствах пенсионных накоплений) и иную информацию личного характера, сформированную Пенсионным фондом России.

По данным следствия, за полученные сведения фигурантка уголовного дела заплатила 2 тыс. рублей, распечатав и отдав их своей знакомой за 3 тыс. рублей.

Правоохранители также считают, что 4 августа 2021 года по аналогичной схеме она передала информацию о банковских счетах другого человека.

В следственном управлении СКР по Чувашии сообщают, что в настоящее время устанавливается личность человека, который передавал обвиняемой указанную конфиденциальную информацию.

Обвинение предъявлено в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и ч. 3 ст. 183 УК РФ («Незаконное получение и разглашение банковской тайны»). Дело рассмотрит Московский районный суд Чебоксар.

В прокуратуре отмечают, что обвиняемая вину не признала, ссылаясь на незнание конфиденциального характера данных сведений.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года Верховный суд Чувашии оставил в силе приговор в виде одного года ограничения 31-летнему местному жителю, работавшему в одной из сотовых компаний и осуждённому за нарушение тайны телефонных переговоров

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