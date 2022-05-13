Йошкар-Ола, 13 мая, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 13 мая выздоровели с начала пандемии 43 369 жителей республики, за последние сутки выписаны шесть человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Permkrai.ru Коронавирус

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 554 случая заражения коронавирусом, из них пять — за последние сутки. 1086 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 27 апреля до настоящего момента не было зарегистрировано ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19.

За день в ковид-стационы региона госпитализировали одного пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 12 мая лечение получали 58 пациентов, из них у 18 человек подтверждено заражение коронавирусом.