Санкт-Петербург, 13 мая, 2022, 16:29 — ИА Регнум. На востоке Петербурга по повышенному номеру сложности тушат хлебозавод №1 «Ржевка», построенный еще в начале XX века, сообщили 13 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

ГУ МЧС РФ по Самарской области Тушение пожара

Сообщение о пожаре на Челябинской улице, 2, в Красногвардейском районе поступило на пульт дежурного 13 мая в 14:58 мск. В одноэтажном, каркасно-металлическом, размером 14×20 метров производственном здании огонь охватил 50 кв. метров площади.

«В 15:09 пожару присвоен дополнительный номер 1 БИС. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС пять единиц техники и 22 человека личного состава.

Отметим, хлебозавод «Ржевка Хлеб» был основан в 1927 году (по другим данным, в 1871 году). Здание находится под охраной государства. Горящая постройка была возведена в 1907 году.