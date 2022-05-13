Париж, 13 мая 2022, 16:21 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон «напрасно» пытается вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Présidence de la République France

По словам президента Украины, Макрон готов «идти на дипломатические уступки» России.

«Мы не должны искать выход для России, и Макрон делает это напрасно», — заявил Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции заявил, что ответ на возможный продовольственный кризис из-за ситуации на Украине нужно искать коллективно.

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