Париж, 13 мая 2022, 16:21 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон «напрасно» пытается вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам президента Украины, Макрон готов «идти на дипломатические уступки» России.
«Мы не должны искать выход для России, и Макрон делает это напрасно», — заявил Владимир Зеленский.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции заявил, что ответ на возможный продовольственный кризис из-за ситуации на Украине нужно искать коллективно.
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