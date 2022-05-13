Париж, 13 мая, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон «напрасно» пытается вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

По словам президента Украины, Макрон готов «идти на дипломатические уступки» России.

«Мы не должны искать выход для России, и Макрон делает это напрасно», — заявил Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции заявил, что ответ на возможный продовольственный кризис из-за ситуации на Украине нужно искать коллективно.