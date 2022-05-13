Москва, , 16:21 — REGNUM Успех российского импортозамещения будет в числе прочего зависеть от того, насколько эффективно ЦБ РФ сможет поддерживать баланс между макроэкономической стабильностью и доступностью кредитных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил научный сотрудник лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований РАНХиГС Дмитрий Евдокимов.

Производство Иван Шилов © ИА REGNUM

«Успешность политики импортозамещения будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, от того, насколько эффективно удастся скоординировать усилия по импортозамещению. Полный цикл любого производства — комплексная задача, включающая огромное количество процессов, которые кратно растут по мере усложнения товара. В современной экономике производство даже относительно простой продукции редко концентрируется в рамках одного предприятия. Соответственно, нужна информация, какие производственные цепочки нарушены, чтобы компании, способные ликвидировать данные пробелы, знали о наличии спроса, могли бы его количественно оценивать и инвестировать в свое развитие по данным направлениям, — сказал Евдокимов. — Во-вторых, макроэкономика: насколько эффективно ЦБ РФ и дальше сможет поддерживать баланс между макроэкономической стабильностью и доступностью кредитных средств, а правительство – эффективно реагировать на вызовы, поддерживать и стимулировать развитие российских компаний».

В-третьих, как пояснил эксперт, большее значение имеет доступ к технологиям и высокотехнологичной продукции.

«Для импортозамещения необходимы технологии и компетенции. Их нельзя создать за короткий срок, поэтому на первых этапах важна возможность их импорта из альтернативных источников, например азиатских, или с использованием параллельного импорта», — сказал Евдокимов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Евдокимов заявил, что в 2022 году импортозамещение в России будет отличаться большим масштабом, чем в предыдущие годы.

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