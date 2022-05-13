, 16:19 — REGNUM В 2022 году импортозамещение в России будет отличаться большим масштабом, чем в предыдущие годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил научный сотрудник лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований РАНХиГС Дмитрий Евдокимов.

«Это связано не только с эффективностью государственной политики, но и с теми вызовами, которые встают перед страной и индивидуальной инициативой фирм и предпринимателей, — сказал Евдокимов. — Некоторые иностранные компании ушли с российского рынка, уменьшилось предложение. Но спрос остался. Этим и должен воспользоваться российский бизнес. Конечно, не во всех отраслях это можно сделать оперативно, так как есть объективные технологические ограничения, однако устойчивый спрос сделает привлекательными инвестиции в такие сектора».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что Россия уже преодолела те основные проблемы, которые были вызваны санкциями 2014–2022 годов.