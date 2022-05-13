Москва, 13 мая, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Российские рэп-исполнители PHARAOH (Глеб Голубин) и Dima Roux (Дмитрий Ручкин) выпустили совместную композицию «Не сегодня». Выход работы состоялся на всех музыкальных платформах 13 мая.

Скриншот YouTube Pharaoh

На опубликованной композиции, вдохновлённой творчеством канадского певца The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе), артисты рассказывают о непростых любовных отношениях с девушками. К слову, «Не сегодня» стала уже третьей совместной песней музыкантов.

Напомним, что PHARAOH и Dima Roux являются участниками российского творческого объединения Dead Dynasty. Вместе рэперы сотрудничали над различными проектами, выход первого из которых состоялся в 2016 году.