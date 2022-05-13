Москва, , 16:17 — REGNUM Часть наличности, которую жители РФ в панике сняли со счетов в конце февраля, так и не вернулась в банковскую систему. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил доцент департамента мировых финансов финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ больше 40% жителей стали чаще использовать наличные при оплате товаров и услуг.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Жители РФ могли начать чаще пользоваться наличными по нескольким причинам. Во-первых, в конце февраля многие граждане запаниковали и побежали снимать деньги со своих счетов. Часть этой наличности так и не вернулась в банки и теперь используется для оплаты товаров и услуг в наличной форме, — сказал Бадалов. — Еще одна причина использования наличных может быть связана с тем, что из-за санкций карты российских банков перестали работать через приложения Apple Pay, GooglePay и SamsungPay. Как раз такой способ оплаты был популярен среди молодежи, вероятно, пока эта категория граждан еще не перешла на MirPay и вернулась к использованию наличных».

Ну, и третья причина, по мнению Бадалова, может быть связана с тем, что российские банки начали сокращать программы лояльности по банковским картам.

«По мере того как будут меняться перечисленные обстоятельства, жители РФ начнут возвращаться к безналичной оплате», — убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее властям РФ посоветовали отложить выпуск новых модернизированных банкнот.

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