Москва, , 16:16 — REGNUM Проблемы финансовых рынков США и Европы могут быть выгодны для российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил и. о. заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

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«Состояние мировой экономики вызывает опасения, — сказал Перепелица. — Американский рынок сильно перегрет. Основными причинами замедления экономики США являются фактические отрицательные реальные ставки доходности по государственным казначейским бумагам, высокая инфляция и действия Федеральной резервной системы (неоднократные повышения ключевой ставки, распродажа ранее выкупленных с рынка ценных бумаг). Кроме того, европейские рынки также испытывают сложности в связи с высокой инфляцией, оттоком капитала с фондовых рынков, повышением издержек в результате резкого роста цен на энергоносители».

Как полагает эксперт, для России подобные проблемы на финансовых рынках США и Европы могут привести как к положительным эффектам (в виде притока иностранного капитала в случае умеренной рецессии в США и Евросоюзе), так и к отрицательным.

«В случае масштабного глобального финансового кризиса, резко упадёт цена на энергоносители во всем мире, что скажется на доходах бюджета и устойчивости финансовой системы России», — пояснил Перепелица.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее он рассказал о том, что РФ уже смогла преодолеть те основные проблемы, которые были вызваны санкциями 2014–2022 годов.

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