Варшава, 13 мая, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Счета российского посольства в Варшаве заблокированы польскими властями до 2 сентября, сообщил 13 мая журналистам посол России в Польше Сергей Андреев.

Посольство России в Польше Посол России в Польше Сергей Андреев

По словам российского дипломата, соответствующее решение прокуратура Польши приняла ещё 2 марта, то есть заморозка рассчитана на полгода, дальше — не ясно, что будет.

С российской стороны по этому поводу заявлен протест: дипмиссия назвала происходящее нарушением Венской конвенции и потребовала от Варшавы разблокирования счетов.

Сергей Андреев «На что [польский] МИД сказал, что это не его вопрос, что это прокурора, обращайтесь в суд и так далее».

В ответ Россия может принять зеркальные меры: если российское посольство окажется без возможности работать, то так же поступят и с польским посольством в Москве, отмечает дипломат.