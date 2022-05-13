Москва, , 16:14 — REGNUM Россия уже преодолела те основные проблемы, которые были вызваны санкциями 2014–2022 годов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил и. о. заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очевидно, что основные проблемы, связанные с введением санкций 2014–2022 года, уже частично преодолены благодаря эффективным и согласованным мерам, принятым правительством и центральным банком РФ, — сказал он. — Стабилизирован валютный курс, налажены новые каналы импорта/экспорта, заменены ряд критичных для экономики импортных товаров из США и Европы на товары российского и китайского производства».

В такой ситуации, как полагает экономист, трудно ожидать повторения кризиса 1990-х годов.

«Экономика России устойчива, накоплены существенные золотовалютные резервы, бюджетная система крепка, отрегулированы вопросы налогового законодательства. Сотрудники государственных и частных компаний регулярно получают зарплату, что совершенно несравнимо с хаосом начала 1990-з годов с его неразвитым и криминализированным рынком, а также деградацией государственных институтов», — сказал Перепелица.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что власти РФ могли бы насытить экономику РФ товарной массой, подпитывая производство разумной эмиссией денежных средств.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительству РФ дали совет, «как не угробить российскую экономику»